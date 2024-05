Info trafic: quel est l'état de la circulation ce matin?

Enfin, pour vous qui rejoignez Bruxelles depuis l'E429 et Tournai, vous perdez 20 minutes à l'approche du ring. C'est entre Tubize et le chaussée de Mons.

À proximité du chantier de Léonard, vous perdez 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et le tunnel des 4 bras de Tervuren, en direction de Waterloo.

Un véhicule est en panne sur le ring intérieur de Bruxelles. Il se situe à hauteur de Jette, en direction de Zaventem. Si vous circulez justement sur le ring à cet endroit, vous serez ralenti un petit peu plus loin que le véhicule en panne. Vous perdez 25 minutes actuellement entre Expo et Machelen, en direction de Machelen.

Enfin dans le sud du pays maintenant, vous perdez actuellement 7 minutes en direction du Grand-Duché de Luxembourg. C'est entre Sterpenich et Bridèl côté grand-ducal.

Et puis de l'autre côté du ring, vous perdez 8 minutes sur votre temps de parcours entre Dilbeek et Forest, direction Beersel.

À l'approche du chantier de Léonard, là vous êtes ralenti actuellement durant 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et le tunnel des 4 bras de Tervuren, direction Waterloo.

On commence par une bonne nouvelle, le camion en panne depuis ce matin dans le chantier de Vilvorde est maintenant dépanné. Les files sont donc beaucoup moins importante que tout à l'heure. Vous perdez actuellement 25 minutes entre Wemmel et Machelen, direction Zaventem.

Vous ralentissez durant 10 minutes également pour rejoindre le ring maintenant en venant de l'E429 et Tournai. C'est entre Lembeek et la chaussée de Mons.

D'autres ralentissements à signaler aussi autour de Bruxelles, mais ceux là sont habituels. 4 minutes de perdues actuellement entre Strombeek-Bever et Wemmel en direction de Grand-Bigard. Vous perdez 10 minutes à l'approche du chantier de Léonard, entre Wezembeek-Oppem et le tunnel des 4 bras de Tervuren, direction Waterloo.

Toujours ces ralentissements qui ne cessent de s'allonger sur le ring intérieur de Bruxelles. Vous perdez maintenant 1h30 entre Zellik et Machelen, direction Zaventem. C'est en raison d'un camion en panne en voie de droite au début du chantier du viaduc de Vilvorde. Évitez donc tant que possible ce secteur ce matin.

Pous rejoindre ce ring, Vous perdez 5 minutes sur l'E429 Tournai-Bruxelles, c'est entre Lembeek et l'échangeur du ring.

Autre ralentissement sur le ring, c'est à l'approche du chantier de Léonard. Vous perdez 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et les 4 bras de Tervuren, direction Waterloo.

Un gros point noir à signaler ce matin sur le ring de Bruxelles. C'est à hauteur du viaduc de Vilvorde où un camion est en panne au début du chantier. Il se trouve en bande de droite et provoque 1h15 de ralentissements en amont entre Zellik et Machelen, direction Zaventem.

Enfin, c'est 8 minutes de perdues pour vous qui arrivez à proximité de l'autre chantier, celui de Léonard. Entre Wezembeek-Oppem et le tunnel des 4 bras de Tervuren, direction Waterloo.

À Bruxelles, maintenant, un poids lourd est en panne à l'entrée du chantier du viaduc de Vilvorde. Il obstrue la bande de droite en direction de Zaventem. Ce qui commence déjà à provoquer de gros ralentissements à cet endroit. Vous perdez 30 minutes actuellement entre Strombeek-Bever et Machelen, direction Zaventem.

06h05

C'est encore très calme

Seules deux petites infos pratiques à vous signaler pour les prochains jours.

La première concerne le chantier de Daussoulx sur l'E411. Puisque le plan de circulation va quelque peu changer dès ce lundi en direction de Bruxelles. Entre 19h et 6h du matin, seule la voie de gauche, la voie de déviation qui part en contre-sens de l'autoroute, sera accessible. L'autre bande de circulation provisoire, la bande d'arrêt d'urgence elle sera donc fermée les nuits jusqu'au 30 mai. Et en journée, elle ne sera accessible qu'aux véhicules légers, et limitée à 50km/h.

Enfin, dernier changement à cet endroit, Entre 19h et 6h, l'accès à l'E411 vers Bruxelles depuis l'E42 sera fermé en direction de Bruxelles. Une déviation locale sera mise en place. Tous ces changements seront donc d'application toute la semaine prochaine. 2ème info pratique, c'est à Bruxelles, On vous rappelle que c'est les 20km de Bruxelles ce dimanche, la circulation sera donc perturbée au cœur de la capitale dès 5h du matin. La rue Belliard, l'Avenue Louise, la chaussée de la Hulpe, le boulevard du souverain ou encore l'Avenue de Tervuren sont quelques-uns des axes qui seront inaccessibles à la circulation jusqu'à +/- 15h.