Info trafic: très longues files sur le ring extérieur de Bruxelles, essayez de l'éviter

08h32 Le point noir: le Carrefour Léonard Faisons un petit point des ralentissements aux abords de la Capitale. Le point noir du moment : le carrefour Léonard avec la réouverture ce matin en intérieur vers Waterloo et en extérieur vers Zaventem d'une bande de circulation. Bien évidemment cette bande de circulation soustraite vers Bruxelles aux heures de pointe provoque pas mal de ralentissements entre Argenteuil et Tervuren : +1 heure + 30 minutes sur la Nationale 5 entre Waterloo et Bruxelles. + 20 minutes sur l'E411 entre Overijse et le Carrefour Léonard et +15 minutes sur la Nationale 4 en direction de Bruxelles + 20 minutes sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre Zemst et Machelen + 20 minutes sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et le Ring de Bruxelles. E429 où le cadavre d'un animal est signalé en bande du milieu à hauteur de Frasnes en direction de la France. + 15 minutes sur le ring intérieur entre Haut-Ittre et Halle puis 25 minutes entre Expo et Machelen vers Zaventem. + 10 minutes sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne Enfin, on signalera un bloc de béton en bande de droite sur la Nationale 4 Arlon-Namur-Bruxelles à hauteur Namur en direction de Ciney. Ce matin, on comptabilise 256 km de files cumulées sur notre réseau routier.

08h10 Toujours de longues files Pas d'incidents à signaler sur nos routes ce matin. Seule de longues files aux abord du carrefour Léonard. Les files se sont encore allongées avec maintenant 1h15 à ajouter entre Argenteuil et les Quatre Bras de Tervuren. Cette situation autour du Carrefour Léonard provoque aussi 15 minutes de ralentissements en venant de Namur sur l'E11 et ce depuis Overijse. (10 minutes supplémentaire dans les travaux au départ de Daussoulx) Si vous souhaitez éviter ces longues files avant le Carrefour Léonard en empruntant le ring en direction de Grand-Bigard, vous aurez aussi à faire face à des ralentissements : 20 minutes entre Haut-Ittre Halle puis 35 minutes entre Grand-Bigard et Machelen et enfin 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. D'autres files sont aussi à signaler autour de Bruxelles : 20 minute sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre Malines-Sur et Machelen 15 minutes sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et le ring de Bruxelles 10 minutes sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne. On terminera en signalant qu'en région liégeoise, il vous faut ajouter 20 minutes sur l'E40 entre l'Aire de Melen et les Hauts-Sarts. Dans le Hainaut 10 minutes de ralentissements sur l'E19 entre l'Aire du Bois du Gard et Thieu puis 5 minutes entre l'aire du Roeulx et Houdeng-Goegnies. Ralentissements qui se prolongent sur l'E42 entre Houdeng-Goegnies et Bois d'Haine suite à la zone de travaux vers Liège.

07h40 Une heure de plus entre Argenteuil et Tervuren Les files sont toujours très longues sur le ring extérieur de Bruxelles (qu'il est d'ailleurs préférable d'essayer d'éviter ce matin). 1 HEURE A AJOUTER entre Argenteuil et Tervuren vers Zaventem. Vous ralentissez aussi suite à cela 25 minutes en venant de Namur sur la E411 entre Overijse et Léonard. Dans l'autre sens, sur le ring intérieur, les files sont moins importantes que d'habitude avec un peu moins 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. Plus au nord de Bruxelles, toujours sur le ring intérieur de Bruxelles, vous ajouterez 35 minutes entre Grand-Bigard et Machelen. Vous devez aussi ajouter 15 minutes entre Haut-Ittre et Wauthier-Braine vers Grand-Bigard. D'autres zones de ralentissements mais un peu plus réduites : Sur l'E40 Liège-Bruxelles avec 5 minutes à jouter entre Haasrode et Heverlee. Sur l'E40 venant de Gand, c'est 10 minutes qu'il faut ajouter entre Alost et Ternat vers Grand-Bigard.

07h10 Importants ralentissements sur le ring de Bruxelles On s'en doutait, la réouverture du Tunnel Léonard sur une seule voie de circulation aussi bien en intérieur vers Waterloo qu'en extérieur vers Zaventem provoque pas mal de soucis de circulation ce lundi matin. Vous ralentissez 1 HEURE en venant de Waterloo entre Argenteuil et Tervuren (sur 12 km) et 20 minutes sur l'E411 entre Overise et le Carrefour Léonard. Sur le ring intérieur, vous ajouterez 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et Zaventem. Toujours sur le ring intérieur, vous ralentissez 5 minutes entre Grand-Bigard et Jette puis 15 minutes entre Expo et Machelen vers Zaventem. Vous devez ajouter 15 minutes sur l'E411 entre Overijse et le Carrefour Léonard. Sur l'E40 Liège-Bruxelles, les files sont encore légères avec 5 minutes de perdues entre Haasrode et Heverlee et 2 petites minutes entre Sterrebeek et Woluwé-Saint-Etienne.

06h30 Des ralentissements au Tunnel Léonard La réouverture du Tunnel Léonard sur une seule bande provoque déjà pas mal de ralentissements en extérieur vers Zaventem. Vous perdez déjà 25 minutes entre Groenendaal et Léonard. Dans l'autre sens, vous ajoutez 4 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren et un peu plus au nord de Bruxelles 3 minutes entre Grand-Bigard et Jette puis 8 minutes entre Strombeek-Bever et Machelen. Sur la fin de l'E411 Namur-Bruxelles, 4 minutes à ajouter à votre temps de parcours.