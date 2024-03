Ingelrest demeure invaincu avant d'affronter Barbiaux pour le titre de champion du Benelux

Les deux boxeurs tchèques à l'affiche lors de la septième édition de For The Love Of The Game, samedi soir au Hall des Sports De Polder, bien rempli, à Dudzele, ne sont au total pas restés quatre minutes sur le ring.

Un direct au foie du lourd-léger (entre 79,378 et 90,718 kg) gantois Lee Ingelrest a en effet mis Jakub Milota k.o pour le compte, 1:53 après le premier coup de gong. À 24 ans, Ingelrest demeure ainsi invaincu en dix combats (neuf victoires et un nul), avant de défier le champion du Benelux Robin Barbiaux (29 ans, 9 victoires, 1 défaite) pour ce titre, le 15 juin au Coretec Dome d'Ostende. Il se sera entre-temps produit en 6 x 3 contre le Néerlandais Farouk Daku, le 26 avril à Gand, alors que le tenant de la ceinture se mesurera à Ilias Achergui, le lendemain au Tempelhof de Bruges.

Enfin il n'y a pas eu de vainqueur dans le combat en six rounds des lourds (plus de 90,718 kg) entre le Brugeois d'origine arménienne Erik Nazaryan, affaibli par une semaine de fièvre et de bronchite, et le Lituanien Artsiom Charniakevich. Un des trois juges, Givanto Baeckeland, a certes accordé la victoire, 58-57, à Nazaryan, mais ce n'était pas le cas des deux autres, Arezki Mechtaoui (56-56) et Jean Pierre Van Imschoot (56-56).