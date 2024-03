Isaura Maenhaut et Anouk Geurts remontent à la 8e place en 49erFX

Avec leurs performances du jour, Maenhaut et Geurts remontent de la 24e à la 8e place du classement avec 14 points. Les Néerlandaises Odile van Aanholt et Annette Duetz occupent la tête avec 5 points devant les Chinoises Xiaoyu Hu et Mengyuan Shan (6 pts). Les Suédoises Vilma Bobeck et Rebecca Netzler sont troisièmes avec 7 points.

En 49erFX, Maenhaut et Geurts ont terminé 7e de la première régate du jour avant de remporter la seconde. Quatre régates étaient normalement prévues mercredi mais les deux dernières ont été annulées à cause d'un manque de vent.

Yannick Lefèbvre et Youenn Bertin ont eux connu une journée plus compliquée en 49er. Avec des 19e, 13e et 14e places dans les trois régates du jour, le duo a glissé du 10e au 24e rang et totalise 49 points. Les Français Erwan Fischer et Clément Pequin et les Néerlandais Bart Lambriex et Floris van de Werken, tenants du titre, se partagent la tête avec 15 points. Les Polonais Mikolaj Staniul et Jakub Sztorch suivent à la troisième place avec 23 points.

Après neuf régates qualificatives, les équipages seront répartis en deux flottes, 'gold' (pour le titre) et 'silver'. La flotte 'gold' disputera encore sept régates avant la course aux médailles et la 'silver' effectuera huit régates.