Isaura Maenhaut et Anouk Geurts terminent à la 9e place en 49erFX

Isaura Maenhaut et Anouk Geurts ont terminé à la 9e place en 49erFX au terme de la dernière journée des championnats du monde de voile en catégorie 49er dimanche à Lanzarote en Espagne.

Le titre mondial est revenu aux Néerlandaises Odile van Aanholt et Annette Duetz avec 63 points devant les Suédoises Vilma Bobeck et Rebecca Netzler, médaillées d'argent avec 80 points. Les Italiennes Jana Germani et Giorgia Bertuzzi ont complété le podium avec 104 points.

Maenhaut et Geurts ont pris la 9e place de la dernière régate finale avant de prendre la 5e place de la course aux médailles, réservée aux dix premières du classement général. Avec un total de 138 points, le duo belge, déjà qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris, a terminé ces Mondiaux à la 9e place.

En 49er, Yannick Lefèbvre et Youenn Bertin ont pris la 23e place de la dernière régate finale et n'ont pas réussi à se hisser dans le top 10 pour la course aux médailles. Ils terminent à la 23e place du classement général avec un total de 193 points.

Les Français Erwan Fischer et Clément Pequin ont remporté la médaille d'or avec 58 points devant les tenants du titre néerlandais Bart Lambriex et Floris van de Werken, qui doivent se contenter de l'argent avec 96 points. Les Espagnols Diego Botin et Florian Trittel Paul se sont parés de bronze avec 106 points.