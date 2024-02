"J'ai dû augmenter mes plages pour ce type d'opération": en 10 ans, le nombre de vasectomies a doublé

Le nombre de vasectomies a doublé en 10 ans. Si l'on regarde les chiffres de plus près, le nombre d'hommes qui ont subi cette opération de stérilisation a augmenté de 27 % entre 2022 et 2023. 15 000 hommes ont choisi la vasectomie l'année dernière selon des chiffres à lire dans le journal Le Soir. Pour nous apporter plus d'informations, l'urologue aux Cliniques de l'Europe, Grégoire Assenmacher.

"Alors, oui, effectivement, on a une bonne hausse des vasectomies. A tel point que, récemment, j'ai dû doubler mes plages pour ce type d'opération. Je pense que la raison principale est que les gens en parlent plus entre eux, et cela permet de les rassurer par rapport aux suites et aux conséquences de ce type de chirurgie. Et beaucoup en parlent aussi sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup de patients qui s'adressent à moi et qui viennent me dire : 'En fait on en parle beaucoup sur les groupes (...)'.

Quelles sont les craintes principales de ses patients et les réponses qu'il peut apporter ?

"Les craintes principales, c'est l'impact sur la virilité, les érections, ou ce genre de questions. En fait, ça ne change rien, cela n'a aucun impact sur l'empreinte hormonale des patients. Et cela n'a également aucun impact sur la qualité des érections, sur la virilité. Le seul impact, c'est que pendant 1 ou 2 semaines, on a un inconfort testiculaire, mais vraiment rien d'insurmontable. La grande majorité des patients me disent qu'ils n'ont rien senti", conclut le chirurgien.