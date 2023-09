J'aimerais continuer à travailler après l'âge légal de la pension: est-ce possible?

Oui. Une personne de plus de 65 ans peut continuer à travailler, avec l'accord de son patron. Toutefois, il y a lieu de distinguer deux situations. On peut avoir, d'une part, un pensionné qui travaille. D'autre part, un salarié qui a l'âge de prendre sa pension, mais qui ne s'arrête pas pour autant. La première option apparaît comme la plus avantageuse. À l'âge légal de la retraite, ou après 45 ans de carrière, la personne peut toucher sa pension et continuer à travailler. En d'autres termes, cumuler les deux revenus.

C'est l'option qui, selon les experts contactés par nos soins, est la meilleure actuellement. Notez tout de même que si vous êtes à la retraite et que vous avez une activité complémentaire d'indépendant, là, vous devrez payer des cotisations, mais elles seront réduites.

La deuxième option: ne pas prendre sa pension et continuer deux ou trois ans. Cela augmentera un peu le montant de votre retraite. Comme précisé précédemment, ce n'est pas la solution la plus intéressante à l'instant t, mais quelque chose pourrait changer la donne: la prime de 22.000 euros du gouvernement pour travailler trois ans de plus après l'âge légal. Dans ce cas, il faudra faire vos choix en fonction de vos besoins et priorités.

Dernier détail: l'aspect fiscal: "Le cumul de la pension et du revenu professionnel a un impact sur l’Impôt des personnes physiques", explique Renaud Francart, conseiller au Service d'Étude de l'UCM (union des classes moyennes). "Les allocations bénéficient d'un avantage fiscal. Mais dès qu'on cumule, cet avantage s'annule et la partie 'pension' est plus imposée."