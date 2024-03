Jules Hesters prend la 5e place de l'omnium à Hong Kong

Le Gantois a totalisé 124 points à l'issue des quatre épreuves (le scratch, la tempo race, la course par élimination et la course aux points). Le Néo-Zélandais Aaron Gate l'a emporté avec 144 points devant le Français Oscar Nilsson-Julien (143), 2e, et le Japonais Naoki Kojima (133), 3e, qui complète le podium.

Dans le sprint côté féminin, Nicky Degrendele a été éliminée en 16es de finale par la Russe Alina Lysenko.