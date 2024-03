La Belgique doit se trouver un nouvel entraîneur en biathlon

"Je me rends compte que je n'ai jamais vraiment eu de stabilité, ayant pris ces fonctions peu de temps après avoir terminé ma carrière d'athlète. Une saison de biathlon est très chargée et contraignante. D'autre part, j'ai dû composer entre le coaching de l'équipe belge et mon job de physio chez moi à Chamonix, chose qui m'empêche d'être à 100%. Je suis quelqu'un de perfectionniste, et ne pas pouvoir m'impliquer à 100% dans ces 2 "jobs" me frustrait. Je devais faire un choix, et malgré tous les bons moments passés avec cette équipe de Belgique, j'ai pris la décision de quitter l'équipe", a justifié Clément Dumont dans le communiqué de la fédération belge de biathlon.

Sous sa coupe, la Belgique a pu "montrer une réelle progression", avec notamment une 8e place dans le relais mixte des championnats du monde de Nove Mesto en République tchèque et une 19e place chez les dames au classement des nations.