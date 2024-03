La Bruxelloise Maryam Ajaray médaillée d'argent à Antalya

La Bruxelloise, 21 ans, a été battue en finale par la Marocaine Chajai Fatima-Zahra (9-1) 24 ans, 50e mondiale, en kumite -61 kg.

Après deux victoires et une défaite en phase de poule, Maryam Ajaray, 12e mondiale, avait écarté la Japonaise Yuki Kujuro, 24 ans, 17e mondiale, en demi-finale (5-3) et surtout l'Allemande Reem Khamis, 21 ans, 3e mondiale et championne d'Europe, en quarts de finale (3-2).