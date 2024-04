La consommation d'alcool des 11-15 ans est alarmante d'après l'OMS: "Il faut interdire la publicité" préconise un expert

Partager:

La consommation d'alcool chez les 11-15 ans est alarmante: c'est ce qu'indique l'OMS dans un nouveau rapport. Les confinements liés à la pandémie du coronavirus ont sans doute accentué cette consommation. Martin de Duve, alcoologue et directeur de l'asbl "Univers Santé", était invité en direct du RTL info 13h pour en parler. Comment explique-t-on cette augmentation de la consommation d'alcool chez les jeunes adolescents?

C'est difficile de déterminer exactement les causes mais on pressent qu'il y a une série de facteurs comme par exemple la période que nous vivons actuellement qui est une période d'incertitude entre la guerre en Ukraine, le réchauffement climatique, et les autres incertitudes qui touchent les jeunes, eh bien on se tourne plus facilement vers la consommation de psychotropes. La deuxième explication c'est qu'on voit quand même une augmentation assez massive de la publicité par les alcooliers sur les réseaux sociaux. Et ça, clairement, on le sait: la pub influence nos modes de consommation. Et elle influence encore plus un jeune cerveau. Et puis peut être une forme de banalisation de l'ivresse et un besoin de sociabilisation après cette période covid où on a tous et toutes été isolés.

Quels sont les risques de consommer de l'alcool si jeune? Plus on est jeune lorsqu'on prend ses premiers verres, et plus on a des risques d'être alcoolo-dépendant à l'âge adulte. C'est vraiment un lien direct statistique entre les deux. Deuxièmement, un jeune cerveau va être beaucoup plus vulnérable à l'alcool qu'un cerveau adulte, et donc ça va aussi altérer le bon développement cérébral qui se fait jusqu'à l'âge de 25 ans environ.