"La direction est inflexible": les pilotes de Ryanair basés en Belgique menacent de faire grève cet été

Les pilotes de Ryanair basés en Belgique menacent de faire grève les samedi 15 et dimanche 16 juillet prochains, préviennent mardi la Belgian Cockpit Association (Beca), l'association professionnelle des pilotes de ligne de Belgique, et les syndicats chrétiens francophone CNE et flamand ACV. Les trois organisations ont lancé un ultimatum à la direction, lui donnant jusqu'à vendredi midi pour venir avec une proposition acceptable.

Le conflit tourne notamment autour des salaires des pilotes, dont ces derniers demandent la restauration après les coupes de 20% effectuées au début de la pandémie de coronavirus pour aider l'entreprise à traverser la crise. Cette réduction est toujours d'actualité aujourd'hui et la direction de la compagnie refuse d'ouvrir des négociations sur la restauration du pouvoir d'achat au niveau pré-Covid malgré le retour aux énormes bénéfices de la compagnie (1,43 milliard d'euros de bénéfices après taxes cette année), déplorent la BeCA, l'ACV Puls et la CNE ainsi que le Ryanair Transnational Pilot Group (RTPG), co-signataire du communiqué de presse.

Le transporteur irlandais va même jusqu'à imposer comme prérequis à toute négociation collective future que ses pilotes renoncent au préalable à leurs actions en justice sur ses manquements passés, selon les différentes organisations. "C'est tout simplement un chantage aux droits individuels fondamentaux de tous les employés de notre pays", assènent-elles.

Ryanair a par ailleurs annoncé à tous ses pilotes basés en Belgique son intention de mettre fin le 1er octobre prochain à une convention collective de travail (CCT) qui garantit leurs rythmes de travail et de repos actuels, et ce malgré la confirmation écrite par l'Inspection sociale et par le SPF Emploi qu'une telle démarche était contraire à la loi, dénoncent la BeCA et les syndicats chrétiens, soulignant "l'extrême patience" dont ont fait preuve jusqu'ici les pilotes.

Jusqu'en octobre 2024?