La grève dans les prisons se poursuit: des agents réquisitionnés à Bruxelles et en Flandre

Des agents de surveillance et de police sont réquisitionnés dans le nord du pays et à Bruxelles. Si aucun agent de police ou de surveillance n'a été réquisitionné dans le sud du pays mercredi matin et dans la nuit, plus de 60 ont été mobilisés en Flandre, indique l'administration pénitentiaire.

Au total, 62 agents pénitentiaires ont été réquisitionnés dans le nord du pays, parmi lesquels sept dans l'équipe de nuit, 30 dans celle du matin, cinq dans celle de jour et 20 dans celle du soir. Quatre policiers ont également été réquisitionnés pour l'équipe de jour de la prison d'Anvers. Ces données ne sont pas exhaustives. "Nous n'avons pas encore les chiffres concernant le complexe pénitentiaire de Bruges pour l'équipe de jour et l'équipe de nuit", a averti la porte-parole de l'administration pénitentiaire, Valérie Callebaut.