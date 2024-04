Moins de trains en Wallonie durant les congés flamands: quelle sera la situation lors des vacances scolaires francophones?

Depuis hier, la SNCB a adapté ses horaires pour les vacances scolaires. Cette adaptation concerne à la fois les écoles néerlandophones et francophones, déclenchant l'interrogation des usagers du sud du pays. Car les congés scolaires ne concernent actuellement que les néerlandophones. Vincent Bayer, porte-parole de la SNCB, explique que cette adaptation vise à répondre à "la réalité de la fréquentation des trains" à différentes périodes de l'année. "Ça tient compte aussi des congés dans les universités et dans le supérieur", précise-t-il. "Et ces congés ont lieu maintenant, en Flandres mais aussi en Wallonie."

Et pendant les congés scolaires francophones?

Mais alors, est-ce que le trafic sera aussi allégé lors des vacances des écoles côté francophone? "Oui, il y aura évidemment des adaptations en connaissance de cause par rapport aux congés officiels francophones", dit le porte-parole. "Au mois de mai, on adaptera aussi le plan de transport."