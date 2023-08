La mendicité "agressive", un fléau à Namur ? Son bourgmestre explique pourquoi il est "démuni de moyens" pour la combattre

Maxime Prévot, bourgmestre de Namur était l'invité de Martin Buxant ce mercredi à 7h50 sur Bel RTL. Il s'est exprimé sur la mendicité dans sa commune et regrette de ne pas avoir plus de moyens pour l'interdire.

"La mendicité, ça devient dingue dans votre ville, on se fait harceler tout le temps", lance Martin Buxant au bourgmestre de Namur. Ce dernier ne nie pas, au contraire, il confirme en soulignant son impuissance dans le contexte actuel: "Tous les bourgmestres sont assez démunis de moyens en la circonstance. J'avais pris un règlement pour pouvoir encadrer et interdire la mendicité il y a quelques années qui était contesté par la Ligue des droits de l'Homme et le Parti socialiste. Conclusion: aujourd'hui, on est assez démunis."

Selon Maxime Prévot, à l'instant t, il n'est pas possible d'interdire la mendicité. "Non. On peut le faire uniquement limités dans le temps et dans l'espace", précise-t-il. Il affirme, par exemple, avoir agi "dans les galeries commerçantes". Autre moyen d'action: "On peut poursuivre l'agressivité dont certains font preuve."