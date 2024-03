L'Anglais Luke Littler s'impose à Wieze, Mike De Decker éliminé en huitièmes

Littler, 17 ans et 30e mondial, s'est imposé grâce à un 'nine-darter' (inscrire 501 points avec neuf fléchettes) dans la 15e et dernière manche face à Cross, 5e mondial et ancien champion du monde. Littler, vice-champion du monde en titre, décroche sa première victoire pour son premier tournoi sur le circuit européen.

Côté belge, Mike De Decker, 39e mondial, a été sorti en huitièmes de finale avec une défaite 6-2 contre l'Anglais Stephen Bunting, 17e mondial. De Decker a rapidement été mené 3-1 et n'est jamais parvenu à résorber son retard.