Le froid s'installe en Belgique: quelles matières de vêtement choisir pour rester au chaud? Voici quelques astuces

Victor, responsable d'un magasin de vêtements à Woluwe-Saint-Lambert, conseille à ses clients d'opter pour le principe du multicouche et de favoriser une matière en particulier : "Il faut privilégier les matières telles que la laine de mérinos, par exemple. La première couche est très importante. La deuxième couche, la polaire par exemple, permet de gagner en chaleur. Enfin, la troisième couche, c'est un vêtement contre la pluie et le vent", détaille-t-il. Respecter le système des trois couches peut permettre d'augmenter la chaleur corporelle de 3 à 4 degrés.

Dans une autre boutique, Élodie a la solution pour passer l'hiver bien au chaud. Elle propose à ses clients des vêtements en thermolactyl. Cette matière se décline en sous-vêtements, en pulls ou en pantalons. "Le thermolactyl, il faut savoir que c'est un mélange de deux matières, qui fait que ça se porte près du corps et, non, on ne transpire pas dedans. La matière a évolué et on ne transpire plus dans le thermolactyl", décrit-elle.

Mais comment choisir, face à la variété de choix ? "Ça dépend de chacun, comment on perçoit la chaleur. On part du soft 2, qui est juste un confort, pour aller jusqu'à l'intensité de chaleur avec le numéro 5", répond Élodie.

À noter que certaines matières synthétiques sont à éviter, elles ne laissent pas respirer la peau, font transpirer et peuvent mener à attraper un coup de froid.