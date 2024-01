Le gel a du bon pour… les cultures de fruits et légumes: voici pourquoi

"Le froid aide à fortement limiter la présence de pucerons et de parasites comme les limaces sous les feuilles et dans la terre. Ça permet de démarrer une meilleure saison avec le printemps qui arrive", explique Thomas Legat, un agriculteur.

Les légumes d'hiver ne sont pas les seuls à apprécier les températures glaciales en saison. C'est aussi le cas des fruitiers. Le froid permet une bonne floraison, et donc, des fruits: "Quand il n'y a pas suffisamment de froid, il y a moins de fruits et ils ont une moins belle forme." L'agriculteur va plus loin: "Quand les fruitiers sont moins productifs, les arbres font généralement de trop gros fruits et ce n'est pas toujours ce qui est recherché non plus par le consommateur."

C'est aussi une aide précieuse pour le travail de la terre. Le gel vaut un labour: "Ça éclate un peu les mottes, ça aère. On a une structure de travail qui au printemps, sera de meilleure qualité. Ça va aider les outils à travailler la terre plus facilement, pour avoir une terre plus fine."

Des terres aujourd’hui alourdies par les pluies intenses de l’automne. Ce froid a du bon, mais il sera redouté au printemps. Le gel peut alors faire des ravages.