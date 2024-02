Le mountainbiker Wout Alleman remporte la Mediterranean Epic

Le mountainbiker Wout Alleman, champion d'Europe du marathon, a remporté dimanche le classement général de la Mediterranean Epic, une course espagnole de préparation pour le Cape Epic, le "Tour de France du mountainbike" en Afrique du Sud.

Alleman a pris la tête du général dès la première étape, un contre-la-montre jeudi, et a également remporté l'étape-reine vendredi. Il a ensuite contrôlé son avance lors des deux dernières étapes, samedi et dimanche. L'Allemand Georg Egger, ancien vainqueur du Cape Epic, a remporté la dernière étape et s'est classé deuxième au général.

Comme les cyclistes sur route, de nombreux mountainbikers débutent leur saison par des courses de préparation en Espagne, comme la Mediterranean Epic, une course par étapes de quatre jours classée hors-catégorie par l'UCI.