Le prix des loyers grimpe partout en Belgique et explose à Bruxelles

Le prix moyen des loyers a augmenté en 2023 tant en Wallonie qu'en Flandre, et atteint un niveau record à Bruxelles. C'est ce qui ressort du baromètre annuel de Federia, la Fédération des agents immobiliers francophones de Belgique. Dans la capitale, il faut désormais dépenser en moyenne 800 euros par mois pour louer un studio, soit quasiment autant qu'une maison mitoyenne de deux façades en Wallonie.

La hausse des loyers à Bruxelles a atteint 8,6% en 2023, après une augmentation déjà significative de 3,9% l'année précédente. Cela représente en un an près de 100 euros de plus par mois, précise Federia. Le loyer moyen des studios a pour la première fois heurté la barre des 800 euros dans la capitale. Il fallait débourser plus de 1.200 euros mensuels en moyenne pour un appartement et plus de 1.860 euros pour une maison mitoyenne.