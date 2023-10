Le secteur de l'enfance, en manque de bras, est à bout de souffle: "La situation est grave, c'est du jamais vu"

Le secteur manque cruellement de personnel et c'est ce qu'ont voulu souligner par cette action les représentants des travailleurs et travailleuses, ainsi que les fédérations patronales, à l'heure où le gouvernement va entamer le contrôle budgétaire.

Le secteur de l'enfance, syndicats et fédérations patronales unis, a planté mercredi matin la tente d'un "centre chirurgical pour puéricultrices" devant les bâtiments de la Fédération Wallonie Bruxelles, place Surlet de Chokier à Bruxelles. Dans ce "centre", les travailleuses du secteur de la petite enfance, en nombre insuffisant par rapport aux besoins et au nombre de places d'accueil, sont venues "se faire greffer des bras supplémentaires" afin de pouvoir se multiplier dans l'exercice de leurs tâches.

Rappelant le triple rôle économique (permettre aux parents de travailler), éducatif et social (visant à la mixité et à la socialisation des petits) de l'accueil de l'enfance et donc la fonction fondamentale qu'il tient dans la société, les représentants du secteur ont appelé à revaloriser urgemment le métier, pas seulement financièrement.

"Peu de jeunes choisissent encore cette profession et les puéricultrices en place sont nombreuses à songer à une reconversion", explique Stéphanie Parmentier, secrétaire-nationale CNE pour le non-marchand. "Nous avons besoin de mesures urgentes et rapides pour attirer les jeunes vers ce métier et donner aux puéricultrices expérimentées les moyens de faire leur job dans de bonnes conditions".

"Syndicats et patronat sont sur la même longueur d'onde dans ces revendications", souligne Frédéric Horsch de l'Unessa, fédération multisectorielle de structures actives dans l'accueil. "Nous demandons de passer à la norme de 1,5 (équivalent temps plein) puéricultrice pour 7 enfants (prévue dans le plan Cigogne, ndlr). La situation est grave. Si rien ne change, en 2024, certaines structures publiques devront peut-être fermer. Du jamais vu en Fédération Wallonie Bruxelles".