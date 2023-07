Léopold Storme (1/5): les 101 coups de couteau des Marolles

Situé au cœur du quartier des Marolles, "Extrême Tissus" est une longue bâtisse blanche qui tient plus de l’entrepôt que du magasin traditionnel. Ici, on trouve un peu de tout : des tissus d’ameublement, du textile, des tapis, quelques meubles… Les affaires ne sont pas florissantes, mais elles suffisent à assurer un train de vie confortable à François-Xavier Storme, à son épouse Caroline Van Oost, tous deux âgés de 48 ans et à leurs deux grands enfants, Caroline surnommée Carlouchka, 21 ans et Léopold, 19 ans.