Les calendriers de l'Avent alcoolisés inquiètent les spécialistes: "Ça banalise le produit et sa consommation"

Chaque année à l'approche de Noël, les calendriers de l'Avent, toujours plus originaux, font leur apparition. Le principe est simple. Du 1er au 24 décembre, un cadeau par jour est à découvrir. Si cela existe avec du chocolat, des bonbons ou même des produits cosmétiques, des calendriers de l'Avent alcoolisés sont également disponibles à la vente, que ce soit avec des bières, du vin ou d'autres spiritueux. Le concept séduit au sein des consommateurs, mais des spécialistes de la santé et des addictions alertent quant aux dangers de cette pratique. "D'un point de vue commercial, il n'y a pas à dire: l'idée est très bonne car c'est une communication hyper positive. Mais c'est désastreux en termes de santé publique. En addictologie, on combat justement le développement des habitudes et on martèle à quel point il est important d'avoir des jours sans alcool, au risque que ça devienne un automatisme", déplore Mickaël Naassila à BFM TV.

Ça encourage les personnes à avoir une consommation non seulement régulière, mais même quotidienne