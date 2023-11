Les entreprises wallonnes championnes du recyclage du plastique: comment s'y prennent-elles?

Le film plastique est encore omniprésent dans les industries. Malléable, résistant et transparent, le plastique reste une matière privilégiée malgré son coût environnemental. "La solution facile aujourd'hui, en matière d'emballage, pour les expéditions, c'est toujours le plastique. C'est un peu comme le sac plastique de l'époque avant qu'on ne l'interdise. Le sac plastique est considéré comme plus solide, plus fiable. Il pleut tout le temps en Belgique et donc on l'associe à la fiabilité et à la solidité", explique Loïc Van Den Haselkamp, patron de Chronopack.

Des qualités qui n'empêchent pas une conscientisation grandissante. Face aux défis environnementaux, les entreprises wallonnes se mettent de plus en plus au recyclage. "Un film à palette qu'on trouve dans toutes les industries, tous les halls logistiques, cela se met dans un sachet de recyclage et il y a toute une filière qui va recycler ces plastiques, qui va les trier, les nettoyer et les regranuler pour qu'on puisse reproduire des pochettes en plastique", ajoute Loïc Van Den Haselkamp

Dans une entreprise de colis que nous avons visité, les nouvelles pochettes sont composées grâce à ce plastique recyclé. Une circularité rendue possible par une industrie du recyclage particulièrement performante en Belgique. "Si je regarde le taux de circularité, la quantité de matière recyclée qu'on réinsère dans des produits qu'on met sur le marché, on est les deuxièmes au niveau des 27 pays européens. On peut dire qu'on est très bons. On a une excellente industrie du recyclage sur le territoire", se réjouit Cecile Neven, la directrice générale de l'Union wallonne des entreprises.

En Belgique, seuls 2% des déchets plastiques finissent en décharge, alors que la moyenne européenne est à 24%.