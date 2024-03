"Les gens nous disent "Merci"": l'opération Pièces Rouges est de retour

Partager:

L'opération Pièces Rouges vise à récolter des petites monnaies au profit du Télévie et de la recherche contre le cancer. La tournée débute aujourd’hui à Woluwe-Saint-Lambert.

Il y a cinq ans, l'opération Pièces Rouges voyait le jour. "On s’attendait pas du tout à être encore là", confie Bérénice, la fondatrice. "On s’est dit que ces petites pièces, il n’y en a plus beaucoup alors que, je peux vous le dire, ce sont des chiffres que nous avons du trésor public, il reste plus de 2 milliards de 1, 2 et 5 centimes. Il faut aller à la pêche au trésor". Et le trésor est conséquent : en 5 ans, plus de deux millions ont été récoltés pour financer la recherche !

Aujourd'hui débute donc la tournée, à Bruxelles, et le moins qu'on puisse dire est que le public est toujours au rendez-vous. "Les gens nous disent "Merci" alors que c’est à nous de les remercier. Ils sont ravis de cette opération, ils disent ne pas avoir l’impression de faire un don", raconte Bérénice. "Ils disent aussi qu’on les soulage parce qu’on vide un peu leur porte-monnaie, on arrête de leur faire des trous dans les poches avec toute cette petite monnaie, et ils sont ravis de nous donner ça. "Il y a tous les publics, évidemment. Des plus petits, on a eu Gabriel, 5 ans, qui a fait son premier don. On lui a expliqué pourquoi il donnait ses pièces et ce qu’on allait en faire. C’est très important parce que ces petits enfants sont de futurs donateurs". Et si nous n'avons pas de petites pièces rouges ?