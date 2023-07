Les paires belges féminine et masculine passent en seizièmes de finale

Les deux équipes belges engagées aux championnats d'Europe de beachvolley pour les moins de 22 ans se sont qualifiées pour les 1/16e de finale, jeudi à Timisoara en Roumanie. Inès Piret et Annelore Bex chez les filles, et Louis Laenen et Thibault Goset chez les garçons, ont chacun fini à la 2e place de leur poule.

Piret (16 ans) et Bex (17 ans), qui forment la tête de série N.17 sur 32 duos, ont remporté leur dernier match contre les Kosovares Yllka Jashari et Melirona Avdullahu (N.32), deux sets à zéro (21-9, 21-9). Mercredi, elles avaient été battues par les Slovènes Ziva Javornik et Maja Marolt (N.16) deux sets à un, et s'étaient imposées contre les Roumaines Ioana Sorina Hododi et Ionana Andreea Miu (N.24) sans concéder de set.

Elles terminent ainsi avec 5 points, 2e derrière les Slovènes (6 points), mais devant les Kosovares (4 points) et les Roumaines (3 points).