Longues files sur l'E19 en périphérie de Bruxelles: voici l'état des routes ce lundi matin

Les files sont aussi présentes sur la fin de l'E40 Liège-Bruxelles avec 20 minutes à ajouter à votre temps de parcours entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne.

Toujours et encore 30 minutes à perdre sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre Zemst et Machelen. Une autoroute E19 qui est fort embouteillée depuis tôt ce matin.

Par contre, un accident vient de se produire sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Zaventem en direction de Waterloo. Les files débutent entre Machelen et Zaventem (+ 5 minutes)

L'accident sur la E42 Liège-Namur-Mons à Courcelles a enfin été dégagé. Les 20 minutes de files résiduelles entre Thiméon et Gouy vont rapidement disparaitre.

Sur la E411 Namur-Bruxelles, très peu de files ce matin : 2 x 5 minutes (Dans la zone de travaux débutant à Daussoulx et puis entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard)

10 minutes sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle.

15 minutes à ralentir sur la E40 Liège-Bruxelles entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne.

Les plus longues files en périphérie de Bruxelles sont toujours celles de l'E19 Anvers-Bruxelles où vous ralentissez 45 minutes en direction de la Capitale entre Zemst et Machelen.

Toujours en région de Charleroi, les travaux sur la A54 au niveau des ponts de Jumet et de Lodelinsart vous ralentissent 6 petites minutes vers Charleroi.

L'accident sur la E42 Liège-Namur-Mons est toujours encore présent. Vous perdez encore 25 minutes dans les ralentissements entre Thiméon et Gouy.

08h11

Accident sur la E42 à hauteur de Courcelles

L'accident sur la E42 Liège-Namur-Mons est toujours d'actualité à hauteur de Courcelles. La voie de gauche est bloquée vers Mons et cela provoque 25 minutes de ralentissements entre Thiméon et Gouy.

Sur l'E19 Anvers-Bruxelles, les deux accidents aussi bien vers Bruxelles à Machelen que vers Anvers à Malines-Nord ont été dégagés . Vous ralentissez tout de même 20 minutes vers Bruxelles entre Zemst et Machelen et encore 1h15 vers Anvers entre Zemst et Rumst.

Au niveau des files habituelles :

25 minutes sur le ring intérieur de Bruxelles entre Expo et Machelen en direction de Zaventem.

15 minutes à ralentir sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Bertem et l'échangeur de Woluwé-Saint-Etienne

8 minutes sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et le ring de Bruxelles à Halle.

6 minutes sur l'E411 Namur-Bruxelles entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard. Vous ajouterez 5 minutes dans les travaux entre Daussoulx et Aische-en-Refail.

Pas de file par contre sur le ring extérieur de Bruxelles entre Waterloo et le Carrefour Léonard.