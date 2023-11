Luca Brecel battu 4-0 par Barry Hawkins

Luca Brecel (WS-3) n'a pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale du Champions of Champions, tournoi de snooker réunissant les vainqueurs des épreuves de la saison. Le champion du monde a été battu 4-0 par l'Anglais Barry Hawkins (WS-12). Ce dernier a dominé le match, avec des breaks de 128, 50, 59 et 108. Brecel n'a pris des points que dans les deux derniers frames: 128(128)-0, 82(50)-0, 65(59)-45, 108(108)-4.

En quarts de finale (au meilleur des 11), Hawkins rencontrera soit le Gallois Mark Williams (WS-9) soit l'Anglais Robert Milkins (WS-14).

Le tenant du titre, Ronnie O'Sullivan (WS-1) a déclaré forfait mardi, en dernière minute. "Mentalement, je me sens un peu épuisé et stressé et je veux prendre soin de ma santé mentale et de mon corps", a expliqué l'Anglais sur X. Il est remplacé par le Chinois Ding Junhui (WS-17) dans le tableau final.