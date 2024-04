Luca Brecel remet son titre en jeu sans stress: "C'est un tournoi comme un autre"

L'année dernière, Luca Brecel était devenu champion du monde en battant l'Anglais Mark Selby 18-15 en finale. L'après-Mondial a été fait de hauts et de bas pour "The Belgian Bullet".

"Je n'ai aucune idée de comment les gens me perçoivent. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux et j'ai donc peu de retours. Je ne trouve pas cela important. Je ne lis pas non plus les critiques. J'ai remarqué que les médias m'approchaient beaucoup l'année dernière. Et que l'on me reconnaît en rue. Je ne pense pas que davantage de personnes se soient mises à jouer au snooker grâce à moi - et c'est certainement dommage - mais mon nom est vraiment devenu connu", dit le Limbourgeois.

"L'année dernière, cependant, c'était un peu trop en termes d'attention. Je ne l'ai pas bien supporté. Si je devais à nouveau gagner le Mondial, je le vivrais tout à fait différemment. Je considérerais alors cette année comme une année normale. Je pense que j'ai trop laissé les émotions m'affecter".