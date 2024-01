Malgré les difficultés, Matteo, 21 ans, rêve de reprendre un jour la ferme familiale: "Je veux vivre de ma passion"

Matteo, 21 ans, a terminé l’école il y a un an et demi. Depuis, il est aidant dans la ferme de ses parents. Ceux-ci ont également démarré une activité sur le côté de vente directe de légumes. "On ira jusqu’au bout de ce qu’on a commencé", dit-il.

Je ne me vois pas faire autre chose

Il espère un jour pouvoir reprendre la ferme de ses parents. Il représente la quatrième génération d’agriculteurs dans sa famille, car avant ses parents, il y a eu ses grands-parents et ses arrière-grands-parents. "La passion est tellement forte, on a tellement envie de continuer que je ne me vois pas faire autre chose. Être derrière un ordi et faire des papiers à longueur de journée, ce n’est pas ça que je veux faire. Moi, je veux être dehors, vivre avec la nature, avec mes animaux et vivre de ma passion", confie le jeune homme.