Manque d'effectif, salaires trop bas, jeunes désintéressés: exténués, les professionnels de la petite enfance sortent les griffes

Entre 900 personnes, selon la police, et 1.500, selon les syndicats, se sont ainsi rassemblées place de l'Albertine dès 11h00 pour dénoncer la "faiblesse des décisions prises par le gouvernement de la FWB". Les syndicats pointent "les problèmes conséquents qui se font de plus en plus criants", indique un communiqué.

La situation se dégrade de jour en jour, affirment les syndicats. "Les jeunes s'orientent de moins en moins vers les filières de puériculture, et les puéricultrices et puériculteurs expérimentés quittent le secteur. Cette pénurie dégrade la qualité de l'accueil et impacte directement le nombre de places disponibles", ajoutent-ils. "On a besoin de bras supplémentaires. Dans les crèches, le ratio est normalement d'une puéricultrice pour sept enfants. En réalité, avec le nombre de travailleuses malades ou en burn-out, c'est loin d'être cas. On se retrouve parfois à s'occuper, seule, de 14 enfants, voire plus", déplore la déléguée syndicale du SETCa de La Louvière, Cathy Marcil, puéricultrice depuis 20 ans.

"J'estime que l'on arrive au bout du rouleau, il y a un ras-le-bol total", résumé Corine Leire, une puéricultrice qui se met en grève pour la toute première fois, interrogée par Corentin Simon. "Il y a un manque de considération de notre métier, on a besoin de souffler. On arrive à la pension dans un état pitoyable, c'est un métier très physique. J'ai décidé de faire mon premier petit jour de grève", précise-t-elle. Selon elle, le manque d'effectif impacte les enfants, de plus en plus nombreux, mais dont on peut plus difficilement s'occuper. "On ne sait plus consoler, c'est un gros manque dans notre travail", détaille-t-elle par exemple.

Le cortège, coloré des drapeaux syndicaux et de centaines de ballons, s'est dirigé vers le siège de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE), à Saint-Gilles, où une délégation syndicale et des fédérations d'employeurs ont été reçus. Les manifestants, qui réunissaient le secteur public comme privé, se sont ensuite rendus devant le siège du Mouvement Réformateur (MR). Un lâcher symbolique de ballons a eu lieu devant le bâtiment, pour exprimer le mécontentement latent du secteur envers le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont le ministre-président, Pierre-Yves Jeholet (MR), demeure "sourd aux nombreuses revendications", ont dénoncé les organisations syndicales.