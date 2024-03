Maquillage au masculin: de plus en plus d'hommes franchissent le pas, mais est-ce vraiment nouveau?

De plus en plus d'hommes se laissent tenter par le maquillage, souvent pour des raisons différentes de celles des femmes. Réseaux sociaux, influenceurs et gammes de produits dédiées: tout contribue à l'essor de cette nouvelle tendance.

Le phénomène prend clairement de l'ampleur. Pour certains hommes, se maquiller est l'occasion d'avoir une peau plus belle et de prendre soin d'eux-mêmes. Comme l'explique Pascal, déjà adepte des crèmes de soin auparavant et récemment initié au maquillage. "C'est pour essayer d'avoir une plus belle peau, prendre un peu plus soin de moi", affirme-t-il. "C'est vrai que si je vais à une soirée, si j'ai un regard ou un visage un peu plus reposé, je me sens mieux."

Si la pratique reste minoritaire, le nombre d'hommes se maquillant a fortement augmenté ces dernières années, comme le constate une maquilleuse professionnelle: "De plus en plus d'hommes me demandent des mascaras légers, des baumes pour les lèvres.. Et même en termes de soins cosmétiques, les hommes commencent à prendre plus soin de leur peau au niveau même des mains."