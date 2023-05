Nathalie Vandecasteele donne des nouvelles de son frère Olivier: "On avait tous terminé de manger, et lui..."

Son retour à la vie normale est évidemment lent, il réapprend son quotidien auprès de sa famille. Et parle très peu... Nathalie Vandecasteele donne un exemple, samedi midi, à table en famille. Olivier semblait avoir du mal à finir son assiette. "On avait tous terminé de manger quand lui était à peine à la moitié de son assiette. Donc Mathias lui demande 'Parrain, tu n'as pas faim ? Ou tu trouves que ce n'est pas bon ?' Puis, il a dit 'Non, mais j'ai appris à occuper le temps, donc je profite et je prends mon temps pour pouvoir essayer d'occuper au moins 1h ou 1h30. Là-bas, c'était dans une barquette en plastique à terre. Je profite, c'est encore bien meilleur ici donc je profiterai encore plus longtemps'."

Cinq jours après la libération d'Olivier Vandecasteele, sa soeur Nathalie a décidé de donner de ses nouvelles. "Je dirais que physiquement, ça va. Il a évidemment quelques petits points à travailler et de la kiné à faire. Mais je pense que dans quelques mois ça devrait aller. Psychologiquement, ça va être un petit peu plus long. Il y a des choses qui ont été tellement compliquées et tellement dur à vivre qu'on sent bien qu'il n'est pas prêt aujourd'hui à pouvoir en parler de façon tout à fait ouverte."

Olivier Vandecasteele est à nouveau confronté à la vie "réelle" et a déjà vécu quelques expériences plus compliquées. "Il est capable de voir des gens qui disent qu'ils sont contents de le voir et qu'il soit sorti. Il est fort reconnaissant." Mais il n'a pas encore "trop regardé les réseaux sociaux, les journaux", dit sa sœur.

Le plus difficile pour lui ? "Il a eu quelques moments de doute... Là-bas, on n'arrêtait pas de lui dire que sa famille l'abandonnait et que le pays ne ferait rien pour lui. C'est tout un jeu psychologique compliqué évidemment à accepter quand on est au milieu de quatre murs. Il nous écrivait aussi, mais toutes les lettres n'ont jamais été échangées."

Comme le dit Nathalie, "ce n'est pas comme quand on rentre de vacances." Il va donc falloir du temps pour qu’il se confie. Et surtout, pour qu’il retrouve

sa vie, loin des brimades et de l’enfermement. Lui qui a été enfermé durant 455 jours dans une prison en Iran.