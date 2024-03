Nicky Degrendele échoue au pied du podium sur le keirin

Passée par les repêchages pour atteindre le deuxième tour, Degrendele a terminé troisième de sa série pour se qualifier pour la finale où elle a échoué au pied du podium à 368 millièmes de seconde de la Britannique Emma Finucane, lauréate en 10.963. L'Allemande Emma Hinze a pris la 2e place à 128 millièmes devant la Russe Alina Lysenko, 3e à 225 millièmes.

Jules Hesters et Milan van den Haute ont eux terminé à la 15e place de la course à l'américaine remportée par les Néo-Zélandais Aaron Gate et Campbell Stewart avec 45 points. Les Espagnols Sebastian Mora Verdi et Albert Torres Barcelo, 2e, et les Japonais Eiya Hashimoto et Kazushige Kuboki, 3e, ont complété le podium avec 35 points.