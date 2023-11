Nina Derwael n'envisage pas les JO de Paris comme la conclusion de sa carrière

Nina Derwael n'envisage pas à l'heure actuelle mettre un terme à sa carrière de gymnaste de haut niveau après les Jeux Olympiques de Paris l'été prochain. Elle qui se remet actuellement d'une blessure à l'épaule, a fait le point sur son rétablissement et ses ambitions pour 2024 face à la presse réunie au stade de La Gantoise mercredi. Elle ambitionne d'aller aux Jeux de Paris (pour lesquels elle ne s'est pas encore qualifiée), mais a déclaré qu'elle regardait déjà plus loin. Les Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles sont dans sa ligne de mire.

"Paris est très proche et arrivera très vite, peut-être trop tôt", a déclaré Derwael qui n'a que 23 ans mais qui tutoie les sommets de la gymnastique artistique, très éprouvante physiquement, depuis de nombreuses années. "Parfois, je me dis que Los Angeles n'est pas si loin non plus", ajoute-t-elle l'air de rien.

"Pourquoi Paris devrait-il être le point final?", a expliqué Derwael en parlant de son avenir après Paris 2024. "J'ai un bon team autour de moi, la façon de travailler est plus personnelle et plus mature qu'auparavant. Quand on voit les résultats que Simone Biles, qui aura 27 ans l'année prochaine, continue d'obtenir, cela donne confiance".