Nina Derwael veut oublier 2023: "Heureusement, j'ai pu vite tourner la page"

Derwael a connu une année 2023 difficile. Il y a deux mois, elle a manqué les championnats du monde d'Anvers en raison d'une (nouvelle) blessure à l'épaule qui a nécessité une opération. Depuis, la championne olympique en titre aux barres asymétriques s'est lancée dans une course contre la montre pour retrouver la forme à temps et se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris l'été prochain.

"Il est rapidement apparu que l'opération était nécessaire pour éviter de nouvelles blessures similaires à l'avenir", a-t-elle déclaré. "Immédiatement après ma blessure, j'ai pensé: Est-ce la fin maintenant? Mais j'aime trop la gymnastique et j'ai vite senti que ce n'était pas encore fini pour moi. Le lendemain de l'opération, ma rééducation a commencé. Le fait que j'aie dû manquer les Mondiaux dans mon propre pays reste difficile à digérer. Mais maintenant, je me concentre sur Paris, que je prépare pleinement. Je dois encore me qualifier, ce ne sera pas facile et je ne veux pas non plus me mettre trop de pression."