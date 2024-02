Nous sommes allés à Montigny-le-Tilleul, dans le fief de Jean-Marc Nollet: comment est-il perçu chez lui ?

Ce mercredi soir, c'est Jean-Marc Nollet, le co-président d'ecolo, qui fera face à Martin Buxant et Christophe Deborsu dès 19h25 sur RTL TVI. À noter qu'il est le troisième président de parti francophone le plus connu. Et pour 38% des personnes qui le connaissent, il est prêt à prendre des mesures impopulaires si cela devait être nécessaire.

Mais qu'en pensent les habitants de son fief, à Montigny-le-Tilleul ? Ce qui est sûr, c'est que, au niveau de la situation climatique, les avis sont plus que partagés. "Il est évident qu'avec la situation actuelle, on ne va pas dans le mur, on est dans le mur au niveau du dérèglement climatique. Donc il est temps de faire quelque chose", s'indigne un habitant.