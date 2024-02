Pas d'accord trouvé entre la direction de Brussels Airlines et les syndicats: quelle sera la situation ce jeudi?

Certains voyageurs ont eu la mauvaise surprise, en arrivant à l'aéroport de Bruxelles, de voir leur vol annulé par la grève. Elisabeth est française et a fait le choix de partir depuis chez nous afin d'éviter les grèves en France. Pas de chance, leur avion ne décollera pas : "On l'a appris uniquement quand on attendait à la porte. À force de voir personne, on s'est dit qu'il y avait peut-être un problème", nous raconte-t-elle.

Pour Brussels Airlines, c'est une situation compliquée en cette période de vacances scolaires. La compagnie aérienne estime toutefois avoir réussi à limiter l'impact. "On a pu protéger 80% de nos vols. 20% de nos vols ont été annulés. Parmi les voyageurs impactés par ces annulations, la grande majorité a pu partir ou pourra partir encore aujourd'hui, que ce soit à bord d'autres vols Brussels Airlines ou au sein du groupe Lufthansa, ou même en dehors", indique Joelle Neeb, la porte-parole de Brussels Airlines.