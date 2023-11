Pourquoi il ne faut pas boire du tout quand on prend le volant? "Le problème, c'est qu'un ami, il vous mettra toujours plus que les 3cl d'alcool fort"

Le plus célèbre des inspecteurs de police était l'invité d'Olivier Schoonejans ce midi dans le RTL info Bienvenue. L'occasion de donner des conseils pour conduire en toute sécurité. Et Bertrand Caroy a notamment conseillé de toujours choisir un "Bob", cette personne qui prend le volant et qui ne boit pas, AVANT de partir à votre soirée. Car une fois sur place, on peut vite être tenté par un verre, puis un deuxième, et ainsi de suite...

Il préconise donc de ne pas boire du tout. Et surtout, d'avoir determiné qui endossera le rôle du Bob avant de sortir. Car si on se laisse tenter, impossible de faire marche arrière. "Calculer, c'est très difficile! Par heure, seulement 0.15% d'alcool s'évacue du corps, c'est pas beaucoup", lance Bertrand Caroy sur le plateau. Alors si vous pensez déjà à boire une bière, attendre 30 minutes, en boire une autre, et ainsi de suite, puis attendre 2h avant de prendre le volant, en vous disant que l'alcool sera redescendu... eh bien détrompez-vous: cela ne veut pas dire que l'alcool se sera dissipé!