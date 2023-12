Qu'est-ce qui aurait changé pour la Belgique si Napoléon avait gagné la bataille de Waterloo en 1815?

"Napoléon, l'ombre de la révolution", ainsi s'intitule le dernier livre de Bart Van Loo, qui a fait de l'empereur le héros de ses écrits. Ecrivain particulièrement lu et apprécié en francophonie, l'auteur était l'invité du RTL info Signatures de ce mercredi.



Interrogé sur ses choix et ses pistes de travail, Bart Van Loo s'est prêté au jeu des questions de Christophe Deborsu et de Luc Gilson. Parmi celles-ci, une crucile, qui titille plus d'une curosité chez les amateurs d'Histoire du pays: que se serait-il passé pour la Belgique si Napoléon avait gagné la bataille de Waterloo, le 18 juin 1815? "Fantasmons un peu", plaisante Bart Van Loo. "Il a gagné à Waterloo, deux ans plus tard, il bat Wellington à Oxford, il annexe la Grande-Bretagne et la divise en 22 départements. Suivront ensuite l'Amérique, les États-Unis, l'Afrique, la Chine… On va parler français de New York jusqu'à Pékin! Je sais que vous êtes heureux, mais cela est un rêve!" L'écrivain belge fait allusion au livre "Napoélon et la conquête du monde", une fiction écrite par Louis Geoffroy en 1836, dans lequel l'empereur est l'heureux vainqueur. "C'est un rêve encore partagé aujourd'hui, mais un rêve inutile, fantasmagorique…"