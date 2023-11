"Seulement 40% d'entres elles sont payées": le nombre de vol explose dans les supermarchés et un produit bien particulier est très prisé

Cette étude a été réalisée après plus de 500 millions de contrôles au cours des cinq dernières années. "Un contrôle des caisses de bière a montré que seulement 40 % d’entre elles avaient été payées honnêtement", explique Tom Symons, l'auteur de l'étude. En effet, d'après lui, sur l'ensemble des caisses de bières qui sortent des magasins, environ 40 %, seulement, sont scannées.

Une étude est récemment sortie et a été publiée par nos confrères de HUMO. Dans celle-ci, un expert en sécurité dans les grandes surfaces explique par exemple, qu'un quart des clients des supermarchés laissent au moins un produit dans leur caddie pour le ramener chez eux, mais sans le payer.

"Ce résultat choquant est le fruit d’un contrôle d’un mois que nous avons effectué dans un hypermarché belge au début de l’année. Le commerçant pensait qu’il vendait environ 70 packs de bière par semaine, alors qu’en réalité 180 ont été vendus : 110 n’ont pas été payées", rajoute-t-il.

Selon l'expert, si par avant, les vols étaient rares, ils sont de plus en plus fréquents. "En tant que caissier, il est physiquement impossible de voir tout le contenu d’un chariot. Au cours de l’enquête, nous sommes naturellement intervenus lorsque quelqu’un sortait avec une caisse non payée. Le client pris en flagrant délit répondait en général du tac au tac par ‘Oups, j’ai oublié de dire, désolé’".

D'autres jouent même sur la mauvaise foi en expliquant "que c'est au magasin de vérifier qu'on règle tout, et pas au client".