Signé Giltay: Gaza-Kippour, mêmes erreurs, même combat?

Le 6 octobre 1973, l’Egypte et la Syrie ont attaqué massivement l’Etat hébreux, complètement pris par surprise. Pendant quelques heures, on a pu croire qu’Israël allait disparaitre, tant son armée paraissait dépassée. Il a fallu 48 heures à Tsahal pour redresser la situation, arrêter les assaillants et mener avec son aviation et ses chars une importante contre-offensive en territoire ennemi. La guerre pris fin le 25 octobre 1973. La solution fut politique et aboutit aux accords de camp David cinq ans plus tard entre Israël et l’Egypte.

Deux éléments imposent presque évidemment la comparaison avec le conflit actuel. La coïncidence de date, 50 ans et un jour après l’assaut de 1973, et l’effet de surprise, qui a assommé Israël un jour de fête. On pourrait ajouter la répétition d’une trop grande confiance de la part des israéliens, persuadés que la puissance de leur armée dissuaderait toute agression, malgré les avertissements. En effet on a appris mi-octobre que l’Egypte avait averti le gouvernement israélien, plus d’une semaine avant l’attaque, de la possibilité d’un raid du Hamas.

Une guerre classique et une guerre asymétrique

Pour le reste, les différences sont nombreuses. En 1973 Israël affrontait deux armées régulières. Une guerre classique. Ces deux armées, hormis la destruction improbable d’Israël, avaient des objectifs stratégiques clairs. Pour l’Egypte récupérer le Sinaï perdu lors de la guerre des Six Jours , et pour la Syrie le plateau du Golan. Et même si cette guerre a fait de nombreux morts israéliens, plusieurs milliers, c’étaient essentiellement des militaires (de l’ordre de 7000). Cette fois, dans les deux camps, les victimes sont avant tout civiles, le but du Hamas n’était pas de conquérir des territoires, mais de terrifier Israël et le monde en commettant les mêmes crimes horribles que Daesh. Pour le Hamas il n’est pas question de négocier avec Israël un quelconque accord de paix, son objectif est de détruire l’Etat d’Israël et de rejeter les Hébreux à la mer.

Quant à Benjamin Netanyahou, il a dit et répété que son objectif était de neutraliser définitivement le Hamas pour assurer la sécurité d’Israël. Contrairement à la guerre du Kippour, il n’y aura pas d’issue diplomatique. Quant à la solution à deux Etats, prônée par l'ONU depuis 1947 et qui était l'objectif final des accords d'Oslo, elle semble plus que jamais hypothétique. Joe Biden et les Européens répètent qu'il n'y a pas d'autre issue, mais Benjamin Netanyahou l'a récemment exclue définitivement.