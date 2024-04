"On s'y attendait, mais on espérait le contraire": les travailleurs sont dépités après l'annonce de fermeture des magasins Esprit

Face à l'annonce de la fermeture de 15 magasins Esprit en Belgique, les travailleurs sont dépités, malgré des signes avant-coureurs qui laissaient présager la décision de la direction, assure mardi le secrétaire permanent du SETCa, Christophe Bouvier.

"Quand ça arrive, c'est toujours un choc. On s'y attendait, mais on espérait le contraire", avance-t-il. Le 26 mars, la marque de vêtements avait notamment annoncé sa faillite et la fermeture de ses magasins détenus en propre en Suisse.