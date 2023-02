Timur Nikarkhoev s'incline face à l'ex-champion du monde allemand de boxe Robin Krasniqi

Le lourd léger (entre 79,378 et 90,719 kg) Timur Nikarkhoev (29 ans, 26 victoires, 5 défaites), désormais brugeois avec Filiep Tampere comme manager, affrontait samedi soir le redoutable allemand Robin Krasniqi (35 ans, 52 victoires, 7 défaites), de retour sur le ring après un an et demi d'absence, en dix rounds à l'Audi Dome de Munich, où évolue d'ordinaire l'équipe de basket du Bayern.