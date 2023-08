Titré sur la route, le Danois Albert Philipsen en or chez les juniors en mountainbike

Le Danois, déjà vainqueur samedi de la course sur route en ligne chez les juniors, a parcouru les six tours en 1h07:55, et termine avec près d'une minute d'avance (54 secondes) sur l'Italien Elian Paccagnella, 2e. Le Canadien Ian Ackert décroche la médaille de bronze; à 1 minute et 3 secondes de Philipsen.

Le jeune prodige danois en est déjà à sa troisième médaille en Ecosse puisqu'il a décroché le bronze mercredi, avec cinq de ses compatriotes, au relais mixte en mountainbike, sur le parcours de cross-country tracé dans la forêt de Glentress.