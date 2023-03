Tournai assure son maintien en Nationale 1, la lutte pour la montée reste serrée

En battant Merksem, Tournai occupe la tête des playdowns avec 9 points, deux de plus que le HC Kraainem qui a renoué avec la victoire en battant Gand (36-30). Les Gantois sont 3es avec 4 points et Merksem ferme la marche avec 2 points.

Dans la lutte pour le titre, défaite surprise à domicile du leader le HC Eynatten face à Izegem (24-37) alors que dans le même temps Houthalen s'est imposé face à Courtrai (31-21). Dans le dernier match de la soirée, Sasja a donné une leçon à Hubo Hasselt sur son terrain (23-40).

Au classement, Izegem et Eynatten se partagent la tête avec 10 points, un de plus que Sasja, 3e. Houthalen est 4e avec 7 points devant Hubo Hasselt (2) et Courtrai (1).