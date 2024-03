Trafic d'armes et de drogues au sein de la caserne d'Amay: voici ce que l'on sait 

Après les révélations des faits graves et dégradants au sein de l'armée belge, plusieurs enquêtes ont été ouvertes. En plus des violences, certains évoquent aujourd'hui des trafics d'armes et de stupéfiants au sein de la Caserne d'Amay.

"Certains militaires de la caserne auraient donc vendu sur le marché noir des munitions et des pièces d'armes à feu à des mafias étrangères albanaises et tchétchènes, notamment le personnel aurait abusé de son accès aux dépôts de munitions pour commander et revendre du matériel à des organisations criminelles. Des militaires qui seraient aussi impliqués dans la consommation et la vente de drogue dure, de la cocaïne, entre autres, et de la drogue douce, du cannabis, auprès de ces fameuses bandes mafieuses", explique notre journaliste, Samuel Ledoux.