Travaux au Carrefour Léonard: c'est le blocage, la Flandre dit "non" à la prolongation de l'ouverture de la bretelle en direction de Waterloo

L'accès au Ring de Bruxelles en direction de Waterloo depuis l'E411 en provenance de Bruxelles était ouvert au trafic à l'heure de pointe du soir ce soir et le sera aussi demain avait annoncé ce lundi la ministre flamande des Travaux Publics Lydia Peeters (Open Vld) à ses homologues wallon Philippe Henry et bruxelloise Elke Van Den Brandt.

Une nouvelle réunion interministérielle a eu lieu ce soir et les premières informations concernant la suite des travaux du Carrefour Léonard sont tombés. "C'est le blocage : la Flandre a dit non", explique notre journaliste Chantal Monet. Elle ne prolongera pas d'une semaine l'ouverture de la bretelle permettant un trafic plus fluide.