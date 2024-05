Un camion en feu sur l'E40, importants embarras de circulation: quel est l'état des routes ce jeudi matin?

Enfin, cela ralentit aussi sur l'E411 et l'E40 pour rejoindre la capitale. Sur l'E411 depuis Namur, vous perdez actuellement 10 minutes entre Hoeilaart et Léonard. Tout comme sur l'E40 entre le parking d'Hervelée et l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne.

Toujours sur ce ring intérieur, vous êtes ralenti 15 minutes entre Expo et Machelen, direction Zaventem. 10 minutes à l'approche de Léonard, entre Wezembeek-Oppem et les 4 bras de Tervuren, direction Waterloo.

Pas très loin de là, mais sur le ring, vous perdez actuellement 8 minutes en montant vers Bruxelles. C'est en intérieur entre Haut-Ittre et Hal.

Prenez votre mal en patience également ce matin si vous venez à Bruxelles depuis Tournai et l'E429. Vous perdez 20 minutes entre Tubize et le ring, direction Bruxelles.

L'autre incident à signaler ce matin, c'est toujours ce véhicule en feu sur l'E40 Gand-Bruxelles. Il provoque 1h15 de ralentissement entre Alost et l'échangeur de Grand-Bigard, en direction du ring de Bruxelles. Cela ralentit aussi 10 minutes dans l'autre sens entre Grand-Bigard et Ternat, direction Gand.

Attention, on nous signale à l'instant un accident sur l'E429 Bruxelles-Tournai. Il s'est produit à hauteur de Rebecq, en direction de Tournai. La bande d'arrêt d'urgence et la bande de droite sont neutralisées. Prudence si vous devez passer dans le coin, puisqu'il y a pas mal de débris sur la chaussée.

Un camion a pris feu jeudi matin sur l'autoroute E40 près de Ternat, dans la province du Brabant flamand. L'incident a engendré des embouteillages d'une heure et demie entre Alost et Bruxelles, signale le centre flamand de la circulation. Le camion est sur la bande d'arrêt d'urgence mais les services de secours ont dû fermer deux voies pendant leur intervention.

07h10

Le point noir sur l'E40 Gand-Bruxelles

Le point noir depuis tôt ce matin c'est ce véhicule en feu sur l'E40 Gand-Bruxelles. Il obstrue toujours la bande de droite à hauteur de Ternat, en direction de Bruxelles. Il y a actuellement 1h15 de files à l'approche de cet incident, entre Alost et Grand-Bigard. Et vous êtes ralenti aussi dans l'autre sens. Vous perdez 15 minutes entre Grand-Bigard et Ternat, en quittant le ring vers Gand.

Vous ralentissez aussi sur d'autres axes qui mènent au ring ce matin, 20 minutes de perdues sur l'E429 entre Tubize et la chaussée de Mons, direction Bruxelles. C'est 7 minutes que vous perdez en ce moment sur l'E411 depuis Namur, pour rejoindre le carrefour Léonard. 7 minutes également pour vous qui venez de l'E40 et de Liège, entre le parking d'Everberg et l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne.

Sur le ring, c'est les ralentissements habituels. 8 minutes de perdues entre Strombeek-Bever et Machelen en ce moment, en direction de Zaventem. Dans l'autre sens, vous perdez 5 minutes entre Strombeek-Bever et Jette.

A l'approche du chantier de Léonard, vous ralentissez durant 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et le tunnel des 4 bras de Tervuren, direction Waterloo.

En région de Namur, vous perdez actuellement 8 minutes dans le chantier entre Daussoulx et l'aire de Aische-en-Refail, en direction de la capitale.

Enfin dans le sud du pays, sur l'E411 en direction du Grand-Duché de Luxembourg, ajoutez 8 minutes sur votre temps de parcours entre Hondelange et Capellen.