Un chantier sur l'E19 provoque d'importants embarras de circulation: quel est l'état des routes ce jeudi matin?

07h32

Le chantier à Arquennes provoque de très longs ralentissements

Le chantier à Arquennes sur la E19 Mons-Bruxelles qui provoque de très longs ralentissements est un chantier de nuit qui joue les prolongations et qui devrait se terminer aux alentours de 9h.

En attendant, vous ralentissez toujours 1h15 sur 11 km entre l'AIRE DE BESONRIEUX et NIVELLES-SUD.

En venant de Charleroi, cette zone de chantier provoque des ralentissements sur l'A54 avec 25 minutes à ajouter entre l'Aire de Fromiée et Arquennes.

Cela provoque aussi des files sur la Nationale 27 entre Seneffet et Nivelles-sud (+25 minutes)

Un autre point noir ce matin, l'E411 Namur-Luxembourg dans le sud du pays avec un accident entre une voiture et une moto qui s'est produit après la frontière à Cappelen. Vous perdez là aussi plus d'une heure (1h15) entre Hondelange et Capellen.